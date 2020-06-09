СМИ: в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков

Результаты анализов показали наличие не только алкоголя у актера Михаила Ефремова, но и следов наркотиков. Так как наркотики выводятся из организма не сразу, возможно, актер употреблял их ранее, а не накануне аварии, передает ТАСС.

Вопрос об избрании меры пресечения актеру Ефремову будет рассмотрен во вторник, 9 июня, сообщила пресс-служба Таганского суда.

Сегодня состоялся допрос актера в связи с ДТП, которое произошло накануне. В результате аварии погиб мужчина.

Смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером накануне. Ефремов пересек две полосы движения, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель позже погиб в реанимации.