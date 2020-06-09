Медведев: число киберпреступлений в РФ выросло на 85%

Число преступлений с использованием Интернета, информационных технологий и мобильной связи в РФ составило более 180 тысяч. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил бывший премьер-министр, к закономерному росту киберпреступности привела эпидемия коронавируса, которая вынудила многих граждан перейти вместе со своими сотрудниками на работу в цифровом формате.

На совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года Дмитрий Медведев сообщил, что рост в киберпреступлениях произошел за последние пять месяцев.

В процентном отношении эта цифра составила 85% - именно на столько произошел скачок в количестве мошеннических операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.