«Это случайность»: режиссер Митта о ДТП на Смоленской площади

Кинорежиссер Александр Митта прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в котором погиб человек.

«Ничего закономерного быть не может. Это случайность абсолютная, но жалко», - сказал он «Звезде».

Напомним, страшное ДТП произошло вчера поздним вечером, когда автомобиль с пьяным актером за рулем врезался в фургон доставщика интернет-магазина на Смоленской площади. Пострадавшего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, однако сегодня утром мужчина скончался в реанимации. Михаила Ефремова сейчас отвезли в отделение полиции в ЦАО на допрос. В случае признания его виновным ему может грозить от 5 до 12 лет тюремного заключения.