Три христианские церкви возобновили работу в сирийской провинции Эс-Сувейда

Храмы не принимали прихожан почти семь лет. Священники вернулись сюда после того, как сирийская армия при поддержке российских ВКС выгнала из села экстремистов.

Стены и сейчас испещрены следами от пуль. Внутреннее убранство разграблено боевиками.

Террористы готовили пищу на костре прямо у алтаря. И хотя восстановление не завершено, первые службы уже идут.

Православный храм Святого Георгия когда-то посещали 300 семей, сейчас - пока вдвое меньше. Но жители активно возвращаются в поселок.