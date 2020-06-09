Три христианские церкви возобновили работу в сирийской провинции Эс-Сувейда
Сразу три христианские церкви - православная, католическая и протестантская - возобновили работу в сирийском поселке Хараба.
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Храмы не принимали прихожан почти семь лет. Священники вернулись сюда после того, как сирийская армия при поддержке российских ВКС выгнала из села экстремистов.
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