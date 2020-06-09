Реванш истории: полковник СВР в отставке назвал причины разделения населения США на два лагеря

Российский разведчик и полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков описал в эфире программы «Между тем» на «Звезде» свое видение обстановки с массовыми беспорядками, продолжающимися в Соединенных Штатах Америки. Он рассказал, по какой причине, по его мнению, политические курсы США во многих отраслях далеки от продуктивности.

Безруков назвал их «системной болезнью», которая копилась долгие годы. По его мнению, именно она заставляет «испаряться» понимание курса страны у граждан США.

«Экономика не работает, не сейчас, в кризис, она и шла в кризис. Расовая проблема не решается, “плавильный котел” не работает, элиты разъединены. Молодое поколение не может найти работу, учиться становится все дороже и дороже, благосостояние не повышается, средний класс исчезает. На этом фоне появляется потерянное поколение, которое боится будущего. И вот такая страна делится на две части: одна начинает становиться на колено, а вторая - хочет реванша. И вот эта нестабильность во внутренней политике будет и во внешней, и в экономической, и в любой другой политике», - заявил Безруков.

Ранее бывший американский полицейский рассказал в эксклюзивном интервью «Звезде» о том, что происходит в США. По словам Джона Марка Дугана, такого в истории страны еще не было и, видимо, массовые беспорядки станут началом гражданской войны.