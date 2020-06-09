Режим самоизоляции в Крыму отменят с 15 июня

Обязательную обсервацию для приезжих в Крым, а также режим самоизоляции, введенный на полуострове в связи с COVID-19, отменят с 15 июня. Об этом сообщил губернатор Сергей Аксенов в соцсети «ВКонтакте».

При этом для отдыхающих, которые приезжают на российское побережье Черного моря из-за рубежа, в том числе с территории Украины, обсервация сохранится, отметил глава республики.

Чуть ранее Аксенов отдал распоряжение открыть все санатории и гостиницы. Также с 15 июня вновь заработают спортивные и тренажерные залы и стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Что касается кафе с летними верандами, они работают в Крыму уже с 1 июня, а предприятия и транспорт вернулись к обычной жизни с 18 мая.