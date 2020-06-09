Ефремова привезли на допрос в отделение полиции

Заслуженного актера Михаила Ефремова доставили в столичное отделение полиции в ЦАО на допрос в связи с аварией, в которой погиб человек.

Машина, на которой привези Ефремова, была с тонированными стеклами. Защита пока не имела возможности задать ему вопросы.

Сегодня утром актер находился дома, где под окнами находились сотрудники полиции и скорой. На допрос он вышел в маске и капюшоне.

Страшное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в районе МИД. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек две полосы и выехал на встречку. При лобовом столкновении с Lada водитель - курьер интернет-магазина - сильно пострадал, его доставили в больницу, где позже он умер в реанимации.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.