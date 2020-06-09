Нарколог: Ефремов ответственен за ДТП, даже если он принимал только корвалол

Актер Михаил Ефремов должен ответить за свой поступок даже в том случае, если в момент совершенной им аварии находился не в состоянии алкогольного опьянения, а под влиянием седативных препаратов.

Как прокомментировал «Звезде» врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев, определить наличие в организме Ефремова некоторое количество промилле крепких напитков только лишь по тому, что у него была несвязная речь, невозможно.

«У меня тоже возникли вопросы по поводу принятия актером седативных препаратов. Его речь слишком нарушенная и разорванная, что бывает, например, при употреблении корвалола с фенобарбиталом. Это вещество тоже нарушает речь. А уж тем более если данный препарат принимается в сочетании с алкоголем. Но в плане ответственности за совершенный поступок это никакой погоды не делает. Даже если Ефремов принимал только корвалол, он не имел права садиться за руль», - пояснил специалист.

Напомним, серьезное ДТП, в результате которого позже погиб человек, произошло вчера поздним вечером на Смоленской площади. Автомобиль с пьяным актером за рулем врезался в фургон доставщика интернет-магазина. Пострадавшего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, однако сегодня утром мужчина скончался в реанимации. Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову в случае признания его виновным грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.