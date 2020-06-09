«Золотой гроб» Америки: полковник СВР в отставке назвал беспорядки в США инструментом политической игры

Российский разведчик и полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков заявил в эфире программы «Между тем» на «Звезде» о том, что творящиеся в США массовые беспорядки вполне могут быть инициативой по «расшатыванию» противоборствующих политических партий.

«Это просто инструмент. “Черная” проблема настолько легко мобилизуется, поскольку это бомба замедленного действия, по всем фундаментам американской политики. Естественно, мимо такого прекрасного “золотого гроба” нельзя было пройти», - сказал Безруков.

Напомним, массовые беспорядки в США выросли из акций протеста после гибели темнокожего мужчины Джорджа Флойда при его задержании белым полицейским. Поначалу мирные протестующие впоследствии превратились в разворовывающих магазины и рестораны погромщиков.