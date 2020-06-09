Врач рассказала, как уберечься от недомоганий в жару

С наступлением теплой, по-настоящему летней погоды москвичей подстерегает еще одна проблема помимо инфекции коронавируса. В столицу пришла жара, в которую у многих могут возникнуть различные недомогания. Как уберечься от солнечного удара и обезвоживания, «Звезде» рассказала врач общей практики Ирина Добрецова.

Медик порекомендовала соблюдать правила безопасности и не злоупотреблять пребыванием на солнце. Лучше всего, как известно, находиться под солнечными лучами до 11 часов утра или после 16 часов дня. Если вы совершаете прогулку в знойную погоду, то идти следует не спеша, выпивая при этом немного воды, чтобы зарядиться энергией и хорошим настроением.

«Обычно выпивать воды рекомендуется по два-три литра в день, чтобы внутренние органы нормально функционировали. Однако в жару литрами пить воду не требуется: достаточно сделать глоток-два жидкости комнатной температуры. Если в жару на улице у вас вдруг начались резкие головные боли, или головокружение, или покраснело лицо, это свидетельствует о том, что поднялось артериальное давление», - говорит о еще одной проблеме врач.

Для того чтобы давление вернулось в норму, следует сориентироваться по обстановке и отойти в ближайшее прохладное место. Там можно умыться холодной водой или приложить холодный компресс. Можно также попросить у кого-нибудь помощи. Если вам принесут емкость с водой, нужно сразу опустить в нее руки по локоть. Это поможет нормализовать ваше состояние.