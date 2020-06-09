В капюшоне и маске: Михаила Ефремова увезли на допрос

Михаила Ефремова в сопровождении полиции вывели из дома и увезли на допрос в ЦАО. Актер был в капюшоне и маске. Кадры публикует «Звезда».

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня стал участником страшной аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб человек, водитель машины, в которую он врезался. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике Jeep пересек две сплошные и врезался в автомобиль Lada, в котором находился мужчина. Позже он скончался в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в случае признания его виновным Ефремову может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.