В капюшоне и маске: Михаила Ефремова увезли на допрос
Актер вышел из дома в сопровождении полиции.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Михаила Ефремова в сопровождении полиции вывели из дома и увезли на допрос в ЦАО. Актер был в капюшоне и маске. Кадры публикует «Звезда».
Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня стал участником страшной аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб человек, водитель машины, в которую он врезался. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике Jeep пересек две сплошные и врезался в автомобиль Lada, в котором находился мужчина. Позже он скончался в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в случае признания его виновным Ефремову может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.