В Петергофе в честь дня рождения Петра I запустили фонтан «Самсон»

Сегодня исполняется 348 лет со дня рождения российского императора Петра Первого, основателя города на Неве. В честь этой даты в музее-заповеднике «Петергоф» запустили фонтан «Самсон».

«Петр довольно много читал про фонтаны, у него были в библиотеке книги о фонтанах, он просил своих людей, которые ездили в Европу привозить ему все, что связано с фонтанами», - рассказала «Звезде» генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

В центре композиции фонтана находится скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льва» – памятник великим русским победам. Она была установлена в честь 25-й годовщины Полтавской битвы, решающего сражения Северной войны.

«И, может быть, то, что мы сегодня без посетителей в честь дня рождения Петра Первого запустили «Самсон», это такой очень важный, знаковый символ сегодняшнего дня тоже», - отметила Елена Кальницкая.

В настоящее время музей-заповедник закрыт для посещения из-за пандемии коронавируса, и откроется для посетителей после снятия ограничительных мер.