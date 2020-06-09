Путин отметил задачи, стоящие перед финансовой отраслью

Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с председателем Сбербанка Германом Грефом рассказал о задачах, которые стоят перед финансовой отраслью.

«Перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но знаю, что вы с этими задачами справляетесь», - сказал глава РФ.

По мнению Грефа, российская экономика справляется с пандемией лучше, чем экономика США или стран Европы. Однако он признал, что прошедшие месяцы были одними из самых тяжелых за весь период его работы на своем посту.