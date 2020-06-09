Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом в формате видеоконференции. Глава государства попросил рассказать, как складывается работа финансовых учреждений России после прохождения критического периода, вызванного эпидемией COVID-19.

Глава Сбербанка отметил, что прошедшие три месяца (март, апрель и май) были одними из самых тяжелых за весь период его работы на своем посту, однако российская экономика должна пройти этот сложный период и восстановиться лучше, чем экономика США или стран Европы.

«Мы ощутили в полной мере все влияние кризиса. И с точки зрения финансовых показателей вынуждены были формировать большое количество резервов. Мы примерно на 25% снизили объем чистой прибыли и сформировали по сравнению с прошлым годом примерно в три раза большее количество резервов», - отчитался Герман Греф.

Как заявил председатель правления Сбербанка, он ожидает снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году на 4,2-4,5%.