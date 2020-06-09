Путин намерен поддержать кандидатуру Голубева на выборах губернатора Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит Василия Голубева на выборах губернатора Ростовской области. Срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года. Во время разговора с главой РФ по видеосвязи Голубев попросил поддержать его выдвижение и пообещал оправдать доверие.

«Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я, со своей стороны, только желаю вам успехов», - ответил Путин.

Голубев в ответ поблагодарил президента за поддержку.

Голубев руководит регионом десять лет - два срока по пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.