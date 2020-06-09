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«Он должен сидеть в тюрьме»: жена погибшего в ДТП пожелала наказания Ефремову

Валентина Пескова
15:19 09.06.2020
Супруга погибшего работника интернет-магазина Сергея Захарова будет добиваться наказания для заслуженного артиста России.
«Он должен сидеть в тюрьме»: жена погибшего в ДТП пожелала наказания Ефремову
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Жена курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который погиб в результате аварии, виновником которой стал выпивший актер Михаил Ефремов, хочет, чтобы заслуженный артист России понес заслуженное наказание.

Женщина сообщила журналистам, что будет добиваться того, чтобы Ефремов оказался за решеткой.

«Он должен сесть», - кратко ответила она каналу «360».

Супруга погибшего не была многословной, объяснив, что в связи с произошедшим у нее «нет сил на разговоры». Женщина подтвердила, что ее муж жил в Москве, но родом был из Рязани. Сын скончавшегося водителя также выразил надежду, что Ефремов окажется в тюрьме за последствия пьяной езды.

Напомним, страшное ДТП произошло вчера поздним вечером, когда автомобиль с пьяным актером за рулем врезался в фургон доставщика интернет-магазина на Смоленской площади. Пострадавшего водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, однако сегодня утром мужчина скончался в реанимации, несмотря на все усилия медиков. Михаилу Ефремову, в случае признания его виновным, может грозить от 5 до 12 лет тюремного заключения.

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