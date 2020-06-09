Дополнительная бригада медиков прибыла к дому Ефремова: видео

Сотрудники скорой помощи прибыли к дому Ефремова. На кадрах видно, как медики уточняют что-то у правоохранителей и направляются в подъезд, куда ранее уже прибыли их коллеги с носилками.

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня стал виновником страшной аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб человек, водитель машины, в которую он врезался. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного на своем внедорожнике Jeep пересек две сплошные и врезался в автомобиль Lada, в котором находился мужчина. Позже он скончался в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, актеру грозит до семи лет лишения свободы.