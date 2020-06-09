Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в РФ

Россияне смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности с 1 июля, сообщило федеральное агентство по туризму. С 1 июня стартовал первый этап выхода гостиничной и туристской отрасли из карантинных мер.

«Чуть меньше, чем в половине регионов начали открываться гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Вчера первых гостей начала принимать Белокуриха в Алтайском крае», - сказала глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Например в Крыму, с 15 июня откроются все отели и гостиницы, а не только санатории с медицинской лицензией для предоставления услуг местным жителям.