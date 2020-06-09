Разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в уникальное озеро Пясино

После разлива топлива на норильской ТЭЦ часть нефтепродуктов оказалась в озере Пясино. Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить выхода топлива в одноименную реку, которая вытекает из озера и идет дальше на север до Карского моря.

«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро - около 70 километров длиной. Естественно, там есть и рыба, и хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя», - заявил Александр Усс.

Ситуация осложняется тем, что скорость течения местных рек довольно высокая. Поэтому пробы воды и грунта берут у всех ближайших водоемов. Затем их отправляют на анализ в красноярскую лабораторию.

По словам спасателей МЧС, сейчас откачка топлива ускорилась на 40% за счет новых нефтесборных систем. В ближайшее время в Норильск направят дополнительную технику и оборудование.