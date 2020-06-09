Российские моряки нашли неизвестную впадину в море Беллинсгаузена
Глубина в памяти составляет около 800 метров, что редко для этой местности.
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Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде, сообщили в Департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.
«В непосредственной близости от Земли Александра I и залива Беллинсгаузена участники экспедиции обнаружили впадину в 800 метров, хотя окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 метров. Такое явление у побережья - редкость», - говорится в сообщении.
По словам командира экспедиции, капитана первого ранга Олега Осипова, дно моря Беллинсгаузена имеет много глубоких борозд, которые, судя по всему, были оставлены сползающими айсбергами.