Суд приступил к рассмотрению дела историка Соколова

Суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать по существу дело историка Олега Соколова.

По данным следствия, в ноябре 2019 года у себя дома он застрелил из обреза аспирантку Анастасию Ещенко. Позже Соколов попытался избавиться от тела, расчленив его.

Рассмотрение дела несколько раз переносили из-за карантина в изоляторе. Некоторые ограничения в связи с коронавирусом действуют и сейчас - в зал пустили лишь участников процесса.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, защита будет настаивать на вменении Соколову еще одной статьи помимо убийства и незаконного хранения оружия. Речь идет о статье 244 УК РФ - «Надругательство над умершими».