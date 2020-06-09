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Суд приступил к рассмотрению дела историка Соколова

Кирилл Васин
14:28 09.06.2020
В зал пустили лишь участников процесса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать по существу дело историка  Олега Соколова.

По данным следствия, в ноябре 2019 года у себя дома он застрелил из обреза аспирантку Анастасию Ещенко. Позже Соколов попытался избавиться от тела, расчленив его.

Рассмотрение дела несколько раз переносили из-за карантина в изоляторе. Некоторые ограничения в связи с  коронавирусом действуют и сейчас - в зал пустили лишь участников процесса.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, защита будет настаивать на вменении Соколову еще одной статьи помимо убийства и незаконного хранения оружия. Речь идет о статье 244 УК РФ - «Надругательство над умершими».

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