Медики с носилками отправились в квартиру к Ефремову: видео

Около дома актера Михаила Ефремова в Казарменном переулке в Москве замечены медики с носилками. Видео публикует «Звезда».

На кадрах видно, как несколько медработников достают из машины носилки и направляются к зданию. Около автомобиля остаются еще несколько человек.

Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. За рулем внедорожника, находясь в алкогольном опьянении, он столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada позже скончался в реанимации.