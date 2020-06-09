Врезался в стену и загорелся: военный самолет США неудачно приземлился в Ираке

Самолет военно-воздушных сил США совершил неудачную посадку на территории Ирака, выкатившись при приземлении за пределы взлетной полосы. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в понедельник приблизительно в 10.10 по местному времени (совпадает с московским) на авиабазе Кэмп-Таджи.

В пресс-службе по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» рассказали, что американское воздушное судно С-130 в ходе посадки врезалось стену. Самолет был поврежден, а столкновение привело к возникновению пожара небольших масштабов.

Возгорание удалось быстро потушить. Тушение огня и эвакуация граждан из самолета заняли в общей сумме четыре минуты. Все четверо пострадавших находились внутри С-130 и сразу после произошедшего были доставлены в медицинское учреждение. Полученные ими травмы оцениваются как не несущие опасности для жизни.