Помятый капот и краска: машину Ефремова после ДТП показали на видео

«Звезда» публикует кадры машины актера Михаила Ефремова, за рулем которого 8 июня он столкнулся с автомобилем Lada.

На кадрах видно состояние автомобиля Jeep черного цвета после аварии. У машины разбиты передние фары, сильно повреждены бампер и капот. На авто отмечаются следы красной краски.

В данный момент машина находится на штрафстоянке около УВД по ЦАО в Москве.

Авария произошла 8 июня. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации. Прокуратура взяла дело под контроль.