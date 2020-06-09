В Нижнем Новгороде ветераны боевых действий и юнармейцы торжественно исполнили гимн в честь Дня России

Патриотическую акцию в честь Дня России провели ветераны и юнармейцы в Нижнем Новгороде. При участии солистов военных оркестров они коллективно исполнили гимн страны.

В мероприятии, которое прошло в только что реконструированном Парке Победы, задействовали более 50 человек. У танцующего фонтана в форме красной звезды и на фоне экрана с развевающимся триколором десятки голосов звучали особенно торжественно.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Трудовой кодекс РФ относит данное событие к числу праздничных нерабочих дней.