Бесценный отдых: эксперт прокомментировал изменение стоимости турпутевок в РФ

Цены на отдых для россиян на отечественных курортах поднимутся на несколько процентов. Такое мнение «Звезде» высказал председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что после пандемии коронавируса отдых может подорожать на 30%.

«Я считаю, что цены не сильно вырастут. Они, наверное, поднимутся, но это будет очевидное и обоснованное решение, потому что цены так поднимаются каждый год. Цены поднимутся чуть-чуть, не на 30%, а гораздо меньше», - считает Давыденко.

По его словам, цены не смогут сильно поднять из-за отсутствия большого спроса у туристов. Давыденко отметил, что речь идет об остатке сезона, а июнь для отдыха «уже потерян».

Эксперт выразил надежду на то, что с конца августа или начала сентября откроются программы отдыха за рубежом, что также уравновесит спрос.

«Поэтому думаю, что цена увеличится, но очень незначительно - процента на 3, 4, или 5», - отметил Давыденко.

Он добавил, что на внутренний российский рынок вышли крупные международные операторы, которые усилят конкуренцию, что также отразится на уровне цен.