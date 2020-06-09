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Совместный рейд: военнослужащие РФ и Турции провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Андрей Аркадьев
13:17 09.06.2020
Патрулирование приграничной зоны осуществляется в соответствии с подписанным меморандумом между Москвой и Анкарой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и два БТР приняли участие в российско-турецком патрулировании на севере Сирии. Совместный рейд военные двух стран провели в провинции Хасеке, сообщили в Центре по примирению.

Операцию провели в рамках двустороннего меморандума о взаимопонимании. Москва и Анкара договорились о прекращении турецкой операции против сирийских курдов. Регулярные патрули на севере республики призваны обеспечить контроль за отведением курдских подразделений от границы.

«Тайфуны» выполнены на шасси КамАЗ-63 968 и Урал-63 095, имеют гидропневматическую, независимую подвеску, силовые установки мощностью 450 лошадиных сил. В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система для наблюдения и регулирования работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и других параметров.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

На бронеавтомобиль могут устанавливаться пулеметы «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет АГС-30. Существует также модификация с 30-мм пушкой 2А72 в необитаемом модуле с СУО от робота «Уран-9». Броня «Тигра» обеспечивает защиту от огнестрельного оружия, в том числе от пуль автоматов АК-74 и СВД. Машина также имеет противоминную защиту. «Тигр» способен развивать скорость по шоссе до 90 км/ч.

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