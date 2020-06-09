«Чудовищный случай»: в Кремле прокомментировали ДТП с Ефремовым
Вопрос лишения актера звания заслуженного артиста России в Кремле не обсуждается.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищным случаем ДТП, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и не важно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», - рассказал Песков.
Он добавил, что вопрос лишения Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле не обсуждается.
Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике столкнулся с автомобилем Lada. В результате ДТП водитель Lada погиб в реанимации.