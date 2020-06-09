Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование ДТП Ефремова
Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике врезался автомобиль Lada.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования дела, возбужденного по факту ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
По итогам проверки в случае возникновения соответствующих оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.
«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике столкнулся с автомобилем Lada. Позже водитель Lada погиб в реанимации.