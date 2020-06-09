Покупку Абрамовичем «Крика» опровергли

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роман Абрамович якобы отдал за картину рекордные 120 миллионов долларов, сделав ее самой дорогой в мире.

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