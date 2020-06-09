Покупку Абрамовичем «Крика» опровергли
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роман Абрамович якобы отдал за картину рекордные 120 миллионов долларов.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Пресс-служба инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича опровергла информацию о покупке миллиардером одного из четырех вариантов всемирно известного полотна Эдварда Мунка «Крик».
«Это не соответствует действительности», - заявили в Millhouse.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роман Абрамович якобы отдал за картину рекордные 120 миллионов долларов, сделав ее самой дорогой в мире.