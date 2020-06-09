В МВД подтвердили, что Ефремов в момент аварии был пьян

Известный российский актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП, произошедшего вечером 8 мая в центре Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Такую информацию предоставил руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Согласно его заявлению, факт нахождения Ефремова в опьянении был установлен с определенностью.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в понедельник около 21.40 по московскому времени на Смоленской набережной. Водителем одного из столкнувшихся транспортных средств оказался Михаил Ефремов. Мужчина, находившийся в салоне другой машины, получил серьезные травмы и в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии.

На кадрах, снятых оператором «Звезды», можно увидеть, в каком состоянии находился Ефремов перед задержанием.

Очевидцы ДТП сообщили, что артист выехал на встречную полосу. Они также отметили неадекватное поведение актера, который «еле стоял на ногах», выйдя из автомобиля.