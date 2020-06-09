Россиянам рассказали, без чего в этом году нельзя будет пройти на пляж

На Черноморском побережье Краснодарского края с 6 июня открываются пляжи. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала россиянам, без чего на них нельзя будет попасть.

«Есть требование - приезжать обязательно со справками. И справки эти надо где-то делать. Надо сдавать анализы, тесты», - отметила Ломидзе.

По ее словам, первая справка должна быть об отсутствии у человека COVID-19, вторая об эпидемиологической обстановке по месту проживания отдыхающего.

Для получения второй справки нужно позвонить в свою районную поликлинику либо на горячую линию Роспотребнадзора своего региона. Справки выдаются бесплатно, пишет «Российская газета».

Ранее Ломидзе рассказала, когда россиянам можно будет поехать на отдых за границу. По ее словам, разрешение ожидается в начале осени.