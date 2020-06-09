СМИ: адвокат Ефремова заявил о признании им вины
Сегодня допрос не состоялся по техническим причинам.
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Устроивший ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов признал вину. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Ефремова.
Сегодня, 9 июня, допрос не состоялся по техническим причинам. Он может состояться позднее.
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике врезался в автомобиль Lada. По неофициальным данным, водитель Lada погиб в реанимации.