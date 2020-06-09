В России за сутки подтвердили 8 595 случаев инфицирования коронавирусом
Справились с болезнью за минувшие сутки 11 709 россиян.
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За сутки в 83 регионах России подтвердились 8 595 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 485 253 в 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с болезнью за минувшие сутки 11 709 россиян.
Скончался за сутки 171 инфицированный. Всего от COVID-19 в стране умерли 6 142 человека.