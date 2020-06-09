СМИ: пандемия COVID-19 могла начаться еще в августе 2019 года

Исследователи Гарвардской медицинской школы в США нашли косвенные доказательства того, что пандемия коронавируса могла начаться еще в августе 2019 года.

Эксперты изучили спутниковые снимки прибольничных парковок в китайском Ухане, который стал первым очагом распространения инфекции. Исследователи обнаружили резкое увеличение трафика на парковках с августа по декабрь 2019 года.

Также было проведено исследование запросов в китайском поисковике Baidu, которое показало аномальный всплеск числа запросов в осенний период по словам «кашель» и «диарея», что часто отмечается у зараженных COVID-19, передает CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении пандемии коронавируса. Он пригрозил полностью прекратить отношения между двумя странами.