Россия и Сирия не исключили резкую вспышку COVID-19 в лагере беженцев Рукбан

В лагере Рукбан, который находится на территории оккупированной США 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, может произойти резка вспышка коронавируной инфекции. Об этом говорится в совместном заявлении глав межведомственных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

«США продолжают дестабилизировать обстановку в стране, препятствуют возвращению граждан в родные дома и оказанию гуманитарной помощи по линии ООН на территориях, подконтрольных сирийскому правительству. При этом на оккупированных американскими войсками территориях, в районе Эт-Танф и в Заевфратье, сохраняется критическая ситуация, которая усугубляется под влиянием пандемии коронавируса», - говорится в документе.

Мирные сирийцы вынуждены находиться в лагере для перемещенных лиц, который контролируется проамериканскими вооруженными группировками и военнослужащими США.

В заявлении подчеркивается, что отсутствие квалифицированной медицинской помощи, средств индивидуальной защиты, тестирования и барьерного контроля в условиях высокой плотности проживания беженцев в полной антисанитарии может привести к резкой вспышке заболеваемости COVID-19.