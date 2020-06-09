СМИ: во время ДТП Ефремов находился в тяжелой степени опьянения
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике врезался в автомобиль Lada.
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При проведении анализа в крови актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП 8 июня в центре Москвы, обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что соответствует тяжелой степени опьянения.
Анализ выявил 1,05 мг/л алкоголя, или 2,1 промилле, сообщил паблик Baza.
Данная информация пока не нашла официального подтверждения.
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике врезался в автомобиль Lada. По неофициальной информации, водитель Lada умер в реанимации.