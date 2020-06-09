Момент ДТП с участием Ефремова в Москве попал на камеры видеонаблюдения
Авария произошла поздно вечером 8 июня на Смоленской площади.
© Видео: @gucodd Twitter © Фото: @gucodd Twitter
Внедорожник актера Михаила Ефремова, двигаясь по Смоленской площади, вылетел на встречную полосу на повороте. Видео с камеры видеонаблюдения было опубликовано в Twitter.
На кадрах хорошо видно, как черный автомобиль пересекает двойную сплошную, в результате чего происходит столкновение.
По словам очевидцев, актер находится в состоянии алкогольного опьянения и «еле стоит» на ногах.
На данный момент Ефремов был задержан сотрудниками ДПС для прохождения медосвидетельствования.
ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 8 июня. Обстоятельства произошедшего уточняются.