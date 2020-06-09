Очевидец рассказал о ДТП с пьяным Ефремовым

Актер Михаил Ефремов, двигаясь по Смоленской площади вечером 8 июня пересек две сплошные и вылетел на встречную полосу.

В результате ДТП произошло мощное столкновение внедорожника Jeep с автомобилем Lada, водитель которого серьезно пострадал.

По словам очевидца, им с другом чудом удалось избежать столкновения.

«У нас беда случилась. Он пьяный. Чуть не убил нас, но серьезно пострадал другой водитель», - сказал очевидец.

На данный момент экспертиза уже подтвердила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения во время, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Также уточняется, что пострадавший водитель был госпитализирован.