Очевидец рассказал о ДТП с пьяным Ефремовым
По словам мужчины, им чудом удалось избежать столкновения.
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Актер Михаил Ефремов, двигаясь по Смоленской площади вечером 8 июня пересек две сплошные и вылетел на встречную полосу.
В результате ДТП произошло мощное столкновение внедорожника Jeep с автомобилем Lada, водитель которого серьезно пострадал.
По словам очевидца, им с другом чудом удалось избежать столкновения.
«У нас беда случилась. Он пьяный. Чуть не убил нас, но серьезно пострадал другой водитель», - сказал очевидец.
На данный момент экспертиза уже подтвердила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения во время, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Также уточняется, что пострадавший водитель был госпитализирован.