В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки на территории столицы от коронавирусной инфекции скончались 59 человек. У всех пациентов был подтвержден факт заражения COVID-19 и поставлен диагноз пневмония.

В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напомнили гражданам, что при наблюдении первых, даже слабых симптомов ОРВИ следует остаться дома, ограничить контакты и вызвать врача для консультации и определения заболевания.

Самолечения в данном случае настоятельно рекомендуется избегать, так как оно может поставить в опасность ваше здоровье и здоровье окружающих людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти города рассматривали несколько различных сценариев по ходу развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Один из них, который в итоге не был реализован, предполагал жесткие меры и обеспечение полного карантина в столице.