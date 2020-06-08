В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Перед тем, как машина пошла на дно, водитель успел из нее выбраться.
© Видео: chayka_vdk, Instagram © Фото: chayka_vdk, Instagram
В Приморье на острове Русский легковой автомобиль на полной скорости въехал в залив. Очевидцы выложили видео в Сеть.
На кадрах видно, как машина, не сбавляя скорости, слетает с дороги в воду, поднимая большой столб брызг.
Инцидент произошел вечером 7 мая. Перед тем, как машина пошла на дно, водитель успел из нее выбраться. Никто не пострадал.