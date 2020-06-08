В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

В Госдуме предложили законопроект об установке размера минимальной почасовой оплаты труда. Это коснется тех, кто работает неполный день по срочному договору.

Отмечается, что предложение внесли депутаты ЛДПР.

С 1 января 2021 года предлагается установить минимальный почасовой размер оплаты труда, равный 150 рублям в час. Сумму планируется индексировать раз в год, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили освободить от платы за общежития некоторых абитуриентов. Речь идет о поступающих из других городов, чьи родители лишились работы из-за пандемии коронавируса.