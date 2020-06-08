Мощные и практически бесшумные: в США оценили российские подлодки проекта «Борей-А»

Обозреватель американского издания The National Interest оценил российские подводные лодки проекта «Борей-А». В качестве их главных достоинств он назвал малошумность и мощное вооружение.

Сравнению подверглись проекты «Борей» и «Борей-А». Автор материала отмечает, что второй проект значительно превосходит предшественника в области вооружения и локационных систем.

В издании сообщается также, что подлодки проекта «Борей-А» смогут служить и будут современны еще десятилетия.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, что подводная лодка четвертого поколения 955А «Князь Владимир» будет иметь пониженный уровень шума в сравнении с предшественниками. Также в России уже ведется проектирование лодок пятого поколения.