Мощные и практически бесшумные: в США оценили российские подлодки проекта «Борей-А»
Обозреватель одного из американских изданий отмечает, что подлодки проекта «Борей-А» смогут служить и будут современны еще десятилетия.
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Обозреватель американского издания The National Interest оценил российские подводные лодки проекта «Борей-А». В качестве их главных достоинств он назвал малошумность и мощное вооружение.
Сравнению подверглись проекты «Борей» и «Борей-А». Автор материала отмечает, что второй проект значительно превосходит предшественника в области вооружения и локационных систем.
В издании сообщается также, что подлодки проекта «Борей-А» смогут служить и будут современны еще десятилетия.
Ранее «Звезда» рассказывала о том, что подводная лодка четвертого поколения 955А «Князь Владимир» будет иметь пониженный уровень шума в сравнении с предшественниками. Также в России уже ведется проектирование лодок пятого поколения.