В Госдуме предложили освободить от платы за общежитие некоторых абитуриентов

Иногородних абитуриентов, чьи родители потеряли работу из-за пандемии коронавируса, предложили освободить от платы за общежитие. Соответствующее письмо на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова направил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он отметил, что некоторые творческие вузы проводят экзамены в очной форме, их сдача потребует существенных расходов на проживание и проезд абитуриентов из других городов.

Такие расходы могут стать неподъемными для тех, чьи родители лишились работы из-за коронавируса, передает RT со ссылкой на текст письма Федорова.