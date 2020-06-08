В США автомобиль въехал в протестующих из-за убийства афроамериканца
Неизвестный на черном автомобиле въехал в толпу, вышел из машины и открыл огонь из пистолета.
© Фото: Toby Scott, Keystone Press Agency, Globallookpress
В городе Сиэтл в США автомобиль въехал в протестующих из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
Происшествие произошло днем 7 июня. Неизвестный на черном автомобиле въехал в толпу, вышел из машины и открыл огонь из пистолета.
В результате пострадал 27-летний мужчина, он госпитализирован. Подозреваемый задержан, сообщает местная газета Seattle Times.
Сегодня, 8 июня, перед судом предстанет бывший полицейский, убивший афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство вызвало массовые беспорядки и погромы по всей стране.