Эксперт рассказал об опасности мобильных приложений банков

Мобильные банковские приложения удобны, но могут представлять опасность. Чтобы обезопасить себя, следует установить на мобильное устройство антивирус, не переходить по ссылкам с сомнительных номеров и не давать приложениям доступ к счетам с крупными суммами. Такое мнение высказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, далеко не все позволяющие работать с банковскими счетами приложения, которые можно скачать на телефон, официально связаны с банками.

«Такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам», — отметил Щельцин в интервью агентству «Прайм».

Он добавил, что также есть риск получения хакерами доступа к телефону через уязвимости в официальных приложениях. Щельцин отметил, что банки очень внимательно относятся к этому вопросу, но подобные случаи все равно встречаются.

Ранее эксперт объяснила, как закрывается кредит при смерти заемщика. Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Любовь Хохлова отметила, что принятие наследства возможно лишь в полном объеме.