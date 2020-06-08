На Камчатке сняли на видео медведя с бидоном на голове

На Камчатке очевидцы сняли медведя, который шел по дороге с бидоном на голове. Видео с животным попало в Сеть.

На кадрах видно, как медведь идет по трассе, пытаясь снять необычный головной убор. Животное попало в ловушку и не может самостоятельно выбраться.

«Он хорошо туда залез», — комментирует происходящее оператор.

События происходили на а Усть-Большерецкой трассе. Сегодня утром, 8 июня, охотоведы попытались найти попавшего в беду медведя, но не смогли этого сделать.