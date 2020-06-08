Россиянам напомнили об укороченной рабочей неделе

С 8 по 14 июня россияне будут работать только четыре дня из-за празднования Дня России 12 июня.

Рабочими будут дни с 8 по 11 июня, последний сократят на час. Также в соответствии с указом президента России Владимира Путина 24 июня будет тоже нерабочим днем, заработная плата за который сохранится в полном объеме.

При этом рабочий день 23 июня на час не сократится, потому что этот день не считается предпраздничным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Ранее в Роструде напомнили, каких работников нельзя увольнять по сокращению штата. По сообщению главы Минтруда Антона Котякова, в России зарегистрировано 735 тысяч безработных.