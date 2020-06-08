Россиянам рассказали о питании во время жары

Во время жаркой погоды лучше отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с большим содержанием сахара. Также в рационе стоит уменьшить долю мясных продуктов. Такое мнение выразила врач-диетолог Марина Аплетаева.

По словам специалиста, из-за жары может повыситься температура тела, что вызывает потери жидкости и сгущение крови. Диетолог считает, что в жаркую погоду лучше есть овощи, рыбу, птицу и морепродукты.

«Овощи очень богаты влагой, это поможет избежать обезвоживания организма, плюс в них содержится витамин С. Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма», — рекомендует Аплетаева.

Она отмечает, что в период увеличения температуры лучше сократить употребление кофе до одной-двух чашек в день, заменив его на зеленый, фруктовый или травяной чай, передают «Известия».

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