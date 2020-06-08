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Россиянам рассказали, как правильно выбирать хлеб

Кирилл Васин
06:37 08.06.2020
По словам специалиста, хлеб из цельнозерновой муки в магазинах найти довольно сложно.
Россиянам рассказали, как правильно выбирать хлеб
© Фото: pixabay

Даже сторонникам здорового образа жизни или худеющим не стоит опасаться хлеба. Но при его выборе необходимо отдавать предпочтение изделиям, испеченным из цельнозерновой муки. Такое мнение высказала врач-диетолог Ирина Лизун.

По словам специалиста, хлеб из цельнозерновой муки в магазинах найти довольно сложно.

«Даже там, где написано "фитнес-хлеб" или "здоровый хлеб", там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много», — отметила диетолог.

Она добавила, что когда речь заходит о вреде того или иного продукта, часто вспоминают глютен. Эти белки содержатся в злаках и при выпечке хлеба не дают ему крошиться.

Врач объяснила, что у некоторых людей есть повышенная чувствительность к глютену, из-за чего возник миф о его вреде для каждого. Лизун считает, что люди скоро отойдут от данных предрассудков, передает радио Sputnik.

Ранее врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп. Он наиболее опасен для людей, страдающих сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией.

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