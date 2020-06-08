Россиянам рассказали, как правильно выбирать хлеб

Даже сторонникам здорового образа жизни или худеющим не стоит опасаться хлеба. Но при его выборе необходимо отдавать предпочтение изделиям, испеченным из цельнозерновой муки. Такое мнение высказала врач-диетолог Ирина Лизун.

По словам специалиста, хлеб из цельнозерновой муки в магазинах найти довольно сложно.

«Даже там, где написано "фитнес-хлеб" или "здоровый хлеб", там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много», — отметила диетолог.

Она добавила, что когда речь заходит о вреде того или иного продукта, часто вспоминают глютен. Эти белки содержатся в злаках и при выпечке хлеба не дают ему крошиться.

Врач объяснила, что у некоторых людей есть повышенная чувствительность к глютену, из-за чего возник миф о его вреде для каждого. Лизун считает, что люди скоро отойдут от данных предрассудков, передает радио Sputnik.





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